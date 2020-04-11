Винус Уильямс: Я обожаю Уилла Смита и очень рада, что он снимается в фильме о моем отце

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от игры известного актера Уилла Смита в фильме о ее отце под названием "Король Ричард".

"Я обожаю Уилла Смита, и если спросить у кого-нибудь, то он скажет то же самое. Я очень рада за него, что он принимает в этом участие, а также другие молодые актрисы, которые сыграют не только меня и Серену, но и всю нашу семью. Это семейная история и я считаю, что именно сейчас мы начали замечать, насколько семья и друзья важны в нашей жизни - мы хотим, чтобы все были здоровыми. Эта история о семье и тому, как она сплотилась.

Это довольно интересно вспомнить некоторые моменты в нашей жизни. Мы плачем, мы смеемся, и это означает, что мы их ценим. Уилл очень серьезно подошел к своей роли, он изучил жизнь моего отца и нашел те факты, о которых я вообще забыла. Я действительно горжусь тем, как он собирается отдать должное моему отцу и его делу", - сказала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала, что хотела завершить карьеру.