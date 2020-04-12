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Элина Свитолина предстала перед болельщиками в невероятно красивом образе. Фото
Украинка завораживает
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором показала свое сегодняшнее настроение.
"Настроение: Устала от самосовершенствования"
Напомним, что ранее Ярослава Магучих призвала всех не терять оптимизм.
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