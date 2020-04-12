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Стаховский вместе с женой принял участие в набирающем обороты челендже Энди Маррея. Видео

Теннис
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Стаховский вместе с женой принял участие в набирающем обороты челендже Энди Маррея. Видео
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Украинский теннисист Сергей Стаховський вместе с женой Анфисой принял участие в челендже, который начал британец Энди Маррей. Также в акции ранее принимали участие Новак Джокович с женой Еленой.

"@andymurray. Замечательная инициатива!! Мы бросаем вызов всем в мире тенниса !! Возьмите свою жену, родного брата, друга, члена семьи и бейте мячом"

Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.

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В статье: Сергей Стаховский
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