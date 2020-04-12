Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский вместе с женой принял участие в набирающем обороты челендже Энди Маррея. Видео
В ногу с трендом
Украинский теннисист Сергей Стаховський вместе с женой Анфисой принял участие в челендже, который начал британец Энди Маррей. Также в акции ранее принимали участие Новак Джокович с женой Еленой.
"@andymurray. Замечательная инициатива!! Мы бросаем вызов всем в мире тенниса !! Возьмите свою жену, родного брата, друга, члена семьи и бейте мячом"
Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 09:11 Весь спорт Элина Свитолина предстала перед болельщиками в невероятно красивом образе. Фото
- 10:50 Весь спорт Министр молодежи и спорта: Это будет хорошей новостью, когда олигархи станут президентами Федераций
- 10:15 Весь спорт Украинский триатлонист Сапунов пойман на допинге, ему грозит 4 года дисквалификации
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...