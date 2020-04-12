Марина Бех-Романчук снова очаровывает болельщиков чувственным фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками очередным фото. Очень чувственный снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Теперь настало время жить в своем маленьком мире"

Нгагадаемо, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.