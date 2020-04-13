  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович с женой прошли челлендж Маррея
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович с женой прошли челлендж Маррея

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка мира принял вызов.

Джокович с женой прошли челлендж Маррея
Новина українською

Новак Джокович с супругой Еленой поддержали челлендж Энди Маррея, который на прошлой неделе предложил всем желающим выполнить 100 ударов с лета со своим партнером.

"Сложный челлендж оказался слишком легким. Энди и Ким, спасибо за забавный вызов!", - написал Джокович в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что челлендж Энди Маррея поддержал и Сергей Стаховский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...