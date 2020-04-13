Джокович с женой прошли челлендж Маррея

Новак Джокович с супругой Еленой поддержали челлендж Энди Маррея, который на прошлой неделе предложил всем желающим выполнить 100 ударов с лета со своим партнером.

"Сложный челлендж оказался слишком легким. Энди и Ким, спасибо за забавный вызов!", - написал Джокович в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что челлендж Энди Маррея поддержал и Сергей Стаховский.