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Джокович с женой прошли челлендж Маррея
Первая ракетка мира принял вызов.
Новак Джокович с супругой Еленой поддержали челлендж Энди Маррея, который на прошлой неделе предложил всем желающим выполнить 100 ударов с лета со своим партнером.
"Сложный челлендж оказался слишком легким. Энди и Ким, спасибо за забавный вызов!", - написал Джокович в Instagram.
Idemooo the ???? volley challenge was too easy for @jelenadjokovicndf haha bravoo ????????????????????.. swipe to see our finale. Thanks for the fun nomination Kim and @andymurray! Keep the challenges coming guys!!! ???? #100volleychallenge #tennisathome #healthyathome #stayhome #teamdjokovic #nolefam Music: Uptown Funk @brunomars @iammarkronson
Ранее UA-Футбол сообщал, что челлендж Энди Маррея поддержал и Сергей Стаховский.