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Однажды Надаль проиграл матч со счетом 0:6, 1:6. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Крупнейшее поражение в карьере легендарного испанца.

Однажды Надаль проиграл матч со счетом 0:6, 1:6. ВИДЕО
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В начале 2008 года Рафаэль Надаль в финале турнира в Ченнае (Индия) сенсационно уступил россиянину Михаилу Южному. Вот как это было:

Фиаско на турнире в Индии не помешало Надалю спустя две недели дойти до полуфинала на Australian Open.

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В статье: Рафаэль Надаль Михаил Южный
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