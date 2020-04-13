Однажды Надаль проиграл матч со счетом 0:6, 1:6. ВИДЕО

В начале 2008 года Рафаэль Надаль в финале турнира в Ченнае (Индия) сенсационно уступил россиянину Михаилу Южному. Вот как это было:

Фиаско на турнире в Индии не помешало Надалю спустя две недели дойти до полуфинала на Australian Open.