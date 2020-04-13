Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Однажды Надаль проиграл матч со счетом 0:6, 1:6. ВИДЕО
Крупнейшее поражение в карьере легендарного испанца.
В начале 2008 года Рафаэль Надаль в финале турнира в Ченнае (Индия) сенсационно уступил россиянину Михаилу Южному. Вот как это было:
Фиаско на турнире в Индии не помешало Надалю спустя две недели дойти до полуфинала на Australian Open.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...