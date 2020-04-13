Австралийский теннисист сделал татуировку с Брайантом и ЛеБроном

Шестикратный победитель турниров АТР и финалист Мастерса-2017 в Цинциннати сделал большую татуировку на левой руке с легендами НБА – покойным Коби Брайантом и форвардом Лейкерс ЛеБроном Джеймсом.

На Australian Open в начале года Кирьос запомнился тем, что на матч с Надалем вышел в майке Лейкерс с фамилией Брайанта, который за несколько часов до игры погиб после крушения вертолета.

Ранее UA-Футбол сообщал, что последняя книга Брайанта стала бестселлером.