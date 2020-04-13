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Австралийский теннисист сделал татуировку с Брайантом и ЛеБроном

Теннис
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Ник Кирьос – большой фанат баскетбола.

Австралийский теннисист сделал татуировку с Брайантом и ЛеБроном
Новина українською

Шестикратный победитель турниров АТР и финалист Мастерса-2017 в Цинциннати сделал большую татуировку на левой руке с легендами НБА – покойным Коби Брайантом и форвардом Лейкерс ЛеБроном Джеймсом.

На Australian Open в начале года Кирьос запомнился тем, что на матч с Надалем вышел в майке Лейкерс с фамилией Брайанта, который за несколько часов до игры погиб после крушения вертолета.

Ранее UA-Футбол сообщал, что последняя книга Брайанта стала бестселлером.

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В статье: Коби Брайант ЛеБрон Джеймс НБА Ник Кирьос
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