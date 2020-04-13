Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австралийский теннисист сделал татуировку с Брайантом и ЛеБроном
Ник Кирьос – большой фанат баскетбола.
Шестикратный победитель турниров АТР и финалист Мастерса-2017 в Цинциннати сделал большую татуировку на левой руке с легендами НБА – покойным Коби Брайантом и форвардом Лейкерс ЛеБроном Джеймсом.
NK pays tribute to @kobebryant with some new ink, and also @KingJames ????— ATP Tour (@atptour) April 13, 2020
????: @NickKyrgios pic.twitter.com/tFqSjSDqOw
На Australian Open в начале года Кирьос запомнился тем, что на матч с Надалем вышел в майке Лейкерс с фамилией Брайанта, который за несколько часов до игры погиб после крушения вертолета.
Ранее UA-Футбол сообщал, что последняя книга Брайанта стала бестселлером.