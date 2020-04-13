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Марченко: Тренируюсь через день

Теннис
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Вторая ракетка Украины рассказал о своем образе жизни во время карантина.

Марченко: Тренируюсь через день
Новина українською

Вынужденную паузу в мировом спорте Илья Марченко проводит в Братиславе.

"На карантине скучно. Играю в игры. Выходим погулять с ребенком, можно погулять только в одном-двух местах, потому что все довольно давно закрыто. Я не слежу за статистикой в Словакии, а ограничения здесь давно.

У меня вообще нет проблем с тем, чтобы сидеть дома! Тренируюсь я через день, делаю какие-то физические упражнения, какие-то пробежки. Это естественно все надо делать, потому что потом будет все тяжело начинать, травмоопасно. А так быть дома – это не проблема. Поиграть в игры дома и выполнять наставления ВОЗ я готов", - сказал Марченко.

Илья Марченко в актуальном рейтинге АТР стоит на 209-й позиции. В текущем сезоне 32-летний украинец запомнился выходом в полуфинал челленджера в Бергамо и решающей победой за сборную Украины в матче Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя.

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В статье: теннис Илья Марченко
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