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Марченко раскритиковал лидеров АТР-тура

Теннис
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Вторая ракетка Украины высказал свое мнение.

Марченко раскритиковал лидеров АТР-тура
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У Ильи Марченко поинтересовались, чей стиль игры в «Большой тройке» (Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль) ему больше нравится.

"Мне не импонирует, мне не нравится эта «Большая Тройка». Если они играют, я бы болел в их матчах за кого-то другого. В их руках большая сила и влияние на теннис, но они его использовали не так, как было бы правильно.

Да, сейчас призовые какие-то подняли. Но все равно нет такого спорта, в котором было бы настолько неравномерное распределение призовых, как в теннисе. Мне кажется, в том числе, это и их вина", - сказал украинец.

Ранее Илья Марченко рассказал, чем занимается на карантине в Братиславе.

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В статье: теннис Илья Марченко
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