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Симона Халеп: Я решила максимально заботиться о себе

Теннис
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Теннисистка обеспокоена ситуацией с коронавирусом

Симона Халеп: Я решила максимально заботиться о себе
Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как коронавирус может повлиять на здоровье человека.

"Вначале у меня был этот страх, но я проанализировала ситуацию и поняла, что, если защитить себя, всё будет хорошо. Я боюсь за тех, у кого проблемы со здоровьем. Я боюсь этого вируса, потому что, даже если мы здоровы и обладаем хорошим иммунитетом, вирус оставит нас с очень серьёзным поражением лёгких. Вот почему я решила максимально заботиться о себе", — приводит слова Халеп Tennis World.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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В статье: Симона Халеп
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