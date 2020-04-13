Симона Халеп: Я решила максимально заботиться о себе

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как коронавирус может повлиять на здоровье человека.

"Вначале у меня был этот страх, но я проанализировала ситуацию и поняла, что, если защитить себя, всё будет хорошо. Я боюсь за тех, у кого проблемы со здоровьем. Я боюсь этого вируса, потому что, даже если мы здоровы и обладаем хорошим иммунитетом, вирус оставит нас с очень серьёзным поражением лёгких. Вот почему я решила максимально заботиться о себе", — приводит слова Халеп Tennis World.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.