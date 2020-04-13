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Перуанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса
Арклон добровольно ушел из тенниса
581-я ракетка мира перуанец Арклон Хуэртас дель Пиньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой в октябре на турнире в Лиме, был обнаружен каннабис.
27 декабря ему вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение. ITF сообщает, что его срок пойдет в счет дисквалификации, которую ему в итоге вынесут.
Сейчас теннисный тур все равно остановлен из-за коронавируса, и турниров не будет минимум до 13 июля.
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