Перуанский теннисист дисквалифицирован за употребление каннабиса

581-я ракетка мира перуанец Арклон Хуэртас дель Пиньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В его пробе, взятой в октябре на турнире в Лиме, был обнаружен каннабис.

27 декабря ему вынесли обвинение, а 8 апреля он принял добровольное отстранение. ITF сообщает, что его срок пойдет в счет дисквалификации, которую ему в итоге вынесут.

Сейчас теннисный тур все равно остановлен из-за коронавируса, и турниров не будет минимум до 13 июля.