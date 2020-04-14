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Свитолина в одиночестве прогулялась в лесу. ФОТО

Теннис
(2 голосов)

Первая ракетка Украины воссоединилась с природой.

Свитолина в одиночестве прогулялась в лесу. ФОТО
Новина українською

На карантине у Элины Свитолиной появилась возможность больше уделять время прогулкам. И звездная теннисистка не упускает эту возможность.

"В наши дни иметь лес возле дома – большая роскошь", - написала украинка в Instagram.

Ранее Элина Свитолина показала, как одевается на карантине.

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В статье: Элина Свитолина
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