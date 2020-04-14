Свитолина в одиночестве прогулялась в лесу. ФОТО

На карантине у Элины Свитолиной появилась возможность больше уделять время прогулкам. И звездная теннисистка не упускает эту возможность.

"В наши дни иметь лес возле дома – большая роскошь", - написала украинка в Instagram.

Ранее Элина Свитолина показала, как одевается на карантине.