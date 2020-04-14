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Определилась чемпионка виртуального US Open

Теннис
(1 голосов)

Болельщики сами решали судьбу матчей.

Определилась чемпионка виртуального US Open
Новина українською

Виртуальный титул на Открытом чемпионате Австралии достался Габриэле Сабатини, которая в финальном голосовании в соцсетях одолела россиянку Марию Шарапову.

Помимо Шараповой Сабатини на пути к титулу прошла Серену Уильямс, Крис Эверт (дважды) и Ким Клейстерс.

Габриэла Сабатини выиграла US Open в 1990 году. Это единственная победа аргентинки на турнирах Большого шлема.

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В статье: Мария Шарапова us open
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