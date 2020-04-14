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Глава ITF сократил собственную зарплату на 30%

Теннис
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Все из-за пандемии

Глава ITF сократил собственную зарплату на 30%
Новина українською

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о принятии мер, направленных на сохранение рабочие мест и экосистемы организации в условиях пандемии коронавируса. Меры предполагают сокращение зарплат руководителей ITF. Зарплата главы федерации Дэвида Хэггерти до конца года будет сокращена на 30%.

"Мы перенесли более 900 турниров ITF, включая Кубок Федерации. И до сих пор неизвестно, когда сезон можно будет возобновить. Нашим приоритетом является защита здоровья людей. В то же время вся ситуация привела к ряду сложных вызовов, включая потерю доходов.

Чтобы защитить рабочие места и экосистему нашей организации и спорта, ITF предпринимает меры, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. Мы будем экономить на проектах, введём схему защиты для сотрудников.

Кроме того, примерно половину штата сотрудников мы отправляем в отпуск. Оставшиеся сотрудники продолжат работать, чтобы организация могла функционировать. Их зарплата сократится на 10%. Зарплаты руководства сократятся на 20%, а глава ITF добровольно согласился на 30-процентное сокращение", — говорится в сообщении ITF.

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В статье: теннис
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