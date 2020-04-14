Президент Федерации тенниса Италии: Теннисные турниры должны вернуться раньше остальных

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги заявил, что теннис должен одним из первым восстановить проведение турниров, ведь является одним из самых безопасных и неконтактных видов спорта.

"Основной план состоит в том, чтобы провести турнир с сентября по октябрь. Если это будет нереально, есть другие варианты. Можно сыграть в Кальяри в ноябре. Или в Милане в декабре. Может, придется разделить мужчин и женщин. Например, одни в Милане, другие в Турине. Я готов даже к матчам без зрителей.

Понятно, что нужно будет применять какие-то ограничительные меры. Людям нужны будут маски, безопасное расстояние, антисептики. Теннис для спортсменов — один из наиболее безопасных видов. Это не командный спорт, не контактный. Теннисные турниры должны вернуться раньше остальных".

Отметим, что сейчас в Италии более 160 тысяч зараженных и около 20 тысяч летальных случаев.