Халеп: Не думаю, что теннис вернется в июле

WTA-тур из-за пандемии коронавируса ушел на паузу в середине марта, а возобновление сезона состоится не ранее 9 июля.

"Худший сценарий в моей голове – это то, что этот год будет отменен. Я уверена, что этот период пройдет, особенно если мы будем слушать указания и оставаться в безопасности дома.

Не думаю, что сезон возобновится в июле. У меня никогда не было такого чувства, поэтому я не знаю, чего ожидать. Однако самое главное в теннисе – это ноги. Я должна продолжать бегать и держать мышцы активными, чтобы я могла хорошо двигаться на корте", - приводит слова Симоны Халеп Tennis World USA.

Халеп на Australian Open дошла до полуфинала, а в Дубае выиграла первый титул в сезоне.