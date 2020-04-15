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Ястремская на карантине увлеклась музыкой

Теннис
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Вторая ракетка Украины рассказала о новом увлечении.

Ястремская на карантине увлеклась музыкой
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на карантине. Элина Свитолина нашла себя в Tik Tok, а Даяна Ястремская бросила свою энергию на благотворительность и музыку.

"Я привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же это монотонная жизнь, по сути ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение. Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома.

Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, как закончится карантин", - рассказала одесситка.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко раскритиковал лидеров АТР-тура.

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В статье: Даяна Ястремская
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