Британская теннисистка устроилась работать в супермаркет

Британская теннисистка Наоми Броуди рассказала о переживаниях, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в настоящее время теннисные турниры не проводятся.

"Теннис — индивидуальный вид спорта, мы играем и зарабатываем деньги. Если мы не играем, мы их не зарабатываем. Всё просто. В начале всего этого я подумывала устроиться на работу в супермаркет, потому что у них были вакансии.

Тур на паузе, и никто не зарабатывает. Я знаю многих игроков с низким рейтингом, которые и так мало зарабатывали, у них нет никаких сбережений. Они уже начали кампанию, чтобы получить хоть какую-то финансовую поддержку", — приводит слова спортсменки ВВС.