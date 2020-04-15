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Тренер 29 ракетки мира работает в доставке пиццы

Теннис
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Теннисистка отказалась платить ему зарплату

Тренер 29 ракетки мира работает в доставке пиццы
Новина українською

Тренер первой ракетки Китая и 29-го номера рейтинга WTA Ван Цян Томас Друэ рассказал, с какими проблемами столкнулся по причине паузы в сезоне.

"Я имею действующий контракт, подписанный на 35-40 недель вперёд. Когда стало известно, что до июля не будет никаких турниров, я сам предложил Ван платить мне лишь половину зарплаты. Но она отказалась, ведь сама сейчас не зарабатывает вообще ничего.

Ситуация тяжёлая, ведь никакая финансовая помощь мне не полагается. Ещё тяжелее от неизвестности — никто не понимает, когда турниры будут возобновлены.

Не знаю, что буду делать, если сезон отменят. Я живу на Маврикии и никаких доходов помимо тренерства не имею. К тому же я помогаю своей семье. Буду работать в доставке пиццы, чтобы немного зарабатывать и не так сильно растрачивать свои сбережения. Да и в целом хочется чувствовать себя полезным», — цитирует Друэ L'Equipe.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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В статье: Ван Цян
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