Вавринка: Федерер еще может выиграть турнир Большого шлема

"Конечно, Федерер способен выиграть еще один Шлем. Есть разница между невозможностью выиграть и ситуацией, когда ты ничего не делаешь.

Федерер может, но я не думаю, что это произойдет. Конечно, у него были матч-болы в финале Уимблдона, а в этом году он дошел до полуфинала в Австралии. Он далеко забирается на каждом турнире, в котором играет.

Он способен выиграть, потому что он делал это раньше", - цитирует Стэна Вавринку Tennis World USA.

Роджер Федерер свой 20-й и пока последний титул на турнирах Большого шлема выиграл в начале 2018 года, когда в финале Australian Open победил Марина Чилича.