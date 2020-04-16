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Вавринка: Федерер еще может выиграть турнир Большого шлема

Теннис
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Швейцарец верит в своего давнего друга.

Вавринка: Федерер еще может выиграть турнир Большого шлема
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"Конечно, Федерер способен выиграть еще один Шлем. Есть разница между невозможностью выиграть и ситуацией, когда ты ничего не делаешь.

Федерер может, но я не думаю, что это произойдет. Конечно, у него были матч-болы в финале Уимблдона, а в этом году он дошел до полуфинала в Австралии. Он далеко забирается на каждом турнире, в котором играет.

Он способен выиграть, потому что он делал это раньше", - цитирует Стэна Вавринку Tennis World USA.

Роджер Федерер свой 20-й и пока последний титул на турнирах Большого шлема выиграл в начале 2018 года, когда в финале Australian Open победил Марина Чилича.

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В статье: Роджер Федерер Стэн Вавринка
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