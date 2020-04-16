Джокович пожертвовал крупную сумму больницам в Бергамо

Новак Джокович и его супруга Елена сделали пожертвование больницам в Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в итальянской провинции Бергамо, сообщает Repubblica.it.

На «значительное» пожертвование семьи Джоковичей система здравоохранения Ломбардии приобрела респираторы, маски, халаты и другое оборудование. Также благодаря финансовой поддержке сербского теннисиста в больнице Тревильо будет обновлено отделение интенсивной терапии.

"Нас поддерживают многие, но меня очень тронуло, когда я увидел среди всех имен лучшего теннисиста мира", - говорит глава здравоохранения Ломбардии Петер Ассембергс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович отдаст 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.