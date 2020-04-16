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Джокович пожертвовал крупную сумму больницам в Бергамо

Теннис
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Первая ракетка мира финансово помог в борьбе с коронавирусом.

Джокович пожертвовал крупную сумму больницам в Бергамо
Новина українською

Новак Джокович и его супруга Елена сделали пожертвование больницам в Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в итальянской провинции Бергамо, сообщает Repubblica.it.

На «значительное» пожертвование семьи Джоковичей система здравоохранения Ломбардии приобрела респираторы, маски, халаты и другое оборудование. Также благодаря финансовой поддержке сербского теннисиста в больнице Тревильо будет обновлено отделение интенсивной терапии.

"Нас поддерживают многие, но меня очень тронуло, когда я увидел среди всех имен лучшего теннисиста мира", - говорит глава здравоохранения Ломбардии Петер Ассембергс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович отдаст 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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