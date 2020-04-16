Серена Уильямс приняла челлендж Федерера

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс приняла челлендж, который запустил Роджер Федерер, опубликовав соответствующий ролик в своём "инстаграме". Ранее Федерер показал видео, на котором он, стоя вплотную к стене, отбивает мячик ракеткой.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.