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Серена Уильямс приняла челлендж Федерера

Теннис
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Серена Уильямс приняла челлендж Федерера
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс приняла челлендж, который запустил Роджер Федерер, опубликовав соответствующий ролик в своём "инстаграме". Ранее Федерер показал видео, на котором он, стоя вплотную к стене, отбивает мячик ракеткой.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

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В статье: Роджер Федерер Серена Уильямс
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