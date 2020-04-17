Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис

Элина Свитолина на карантине бросила вызов своему бойфренду Гаэлю Монфису в настольном теннисе. История умалчивает, кто же победил, но можно не сомневаться, что главная теннисная пара современности хорошо провела время.

Свитолина в 2020 году стала чемпионкой турнира в Монтеррее. У Монфиса с титулами также полный порядок – в этом сезоне француз взял титулы в Лионе и Роттердаме.

Ранее Элина Свитолина показала, как проходит ее утро.