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Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис
Украинка неплохо справляется и с пластмассовыми мячами.
Элина Свитолина на карантине бросила вызов своему бойфренду Гаэлю Монфису в настольном теннисе. История умалчивает, кто же победил, но можно не сомневаться, что главная теннисная пара современности хорошо провела время.
Свитолина в 2020 году стала чемпионкой турнира в Монтеррее. У Монфиса с титулами также полный порядок – в этом сезоне француз взял титулы в Лионе и Роттердаме.
Ранее Элина Свитолина показала, как проходит ее утро.
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