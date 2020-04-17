Федерер назвал один из главных моментов своей карьеры

Роджер Федерер из-за операции на колене пропустил концовку сезона 2016 года, а после возобновления карьеры сенсационно выиграл Australian Open, победив в финале в пяти сетах Рафаэля Надаля.

"Из-за травмы я был вынужден пропустить большую часть 2016 года, и я не готовился к победе. Это было что-то особенное, в том числе и по той причине, что это был финал против Надаля и титул Большого шлема спустя многие годы.

В конце этого матча я показал всем, что этот успех значит для меня. Это особенная победа!", - цитирует Федерера Tennis World USA.

В 2017 году Роджер Федерер в очередной раз выиграл Уимблдон, а в следующем сезоне защитил титул на Australian Open и стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема.