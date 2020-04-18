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Даяна Ястремская: Я хочу поблагодарить всех людей, которые пожертвовали любую сумму в наш фонд

Теннис
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Доброе дело от теннисистки

Даяна Ястремская: Я хочу поблагодарить всех людей, которые пожертвовали любую сумму в наш фонд
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) в интервью 7 каналу поблагодарила всех желающих, которые присоединились к ее благотворительной акции по раздаче пищевых наборов пенсионерам Одесской области.

"Очень многие писали, говорили, что мы - молодцы, что мы помогаем нашему родному городу. Было приятно это слышать, чувствовать поддержку.

Я хочу сказать спасибо нашей команде, всем волонтерам за их ежедневный труд, и людям, которые жертвовали любую сумму денег в наш благотворительный фонд. Мне кажется, что наша команда справилась" - сказала Ястремская.

Напомним, что ранее сообщалось о выступлении Элины Свитолиной на виртуальном турнире по теннису.

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В статье: Даяна Ястремская
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