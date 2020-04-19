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Леся Цуренко поздравляет болельщиков с Пасхой. Фото
Украинка очень нежная
Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила всех болельщиков с Пасхой. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Іnstagram.
"Со светлым праздником Пасхи. Happy Easter to all who celebrate today"
Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником.
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