Леся Цуренко поздравляет болельщиков с Пасхой. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила всех болельщиков с Пасхой. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Іnstagram.

"Со светлым праздником Пасхи. Happy Easter to all who celebrate today"

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником.