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Леся Цуренко поздравляет болельщиков с Пасхой. Фото

Теннис
(2 голосов)

Украинка очень нежная

Леся Цуренко поздравляет болельщиков с Пасхой. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила всех болельщиков с Пасхой. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Іnstagram.

"Со светлым праздником Пасхи. Happy Easter to all who celebrate today"

Леся Цуренко поздравляет болельщиков с Пасхой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником.

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В статье: Леся Цуренко
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