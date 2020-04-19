Элина Свитолина: Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила пост, в котором поздравила всех болельщиков с Пасхой.

"Со светлым праздником Пасхи.

Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым его днем.

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Христо Воскрес"