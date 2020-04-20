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Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом

Теннис
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Первая ракетка Украины больше не работает с экс-теннисистом из топ-10.

Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
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О завершении работы с Маркосом Багдатисом Элина Свитолина рассказала в интервью для портала «Большой теннис Украины».

"На данный мы прекратили наше сотрудничество. Это случилось после Australian Open, так как у Маркоса были какие-то проблемы с семьей. Ему нужно было время, чтобы с этим разобраться.

Он должен был быть в Дубае и Дохе, но его там не было. Не знаю, в дальнейшем может быть мы и будем работать.

Я получила ту информацию, которую я хотела услышать. У нас сложилась хорошая работа. Я была расстроена, что мы не смогли дальше работать. У нас могло сложиться хорошее сотрудничество.

Даже если сезон возобновиться в этом году, то мы не будем пока сотрудничать. Возможно, через пару лет", - сказала Свитолина.

С Маркосом Багдатисом Элина Свитолина на Australian Open в третьем раунде проиграла Гарбинье Мугурусе, а в Брисбене вылетела после первого круга.

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В статье: Элина Свитолина Маркос Багдатис
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