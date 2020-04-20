Свитолина: Не думаю, что Итоговый турнир пройдет в этом году

В связи с пандемией коронавируса WTA-тур ушел на карантин как минимум до 13 июля. Пауза в мировом теннисе длится с середины марта.

"Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис, но после сентября. Все страны по-разному вводят у себя карантин, поэтому из-за этого все затянется на очень долго, как мне кажется. До октября, может быть.

Китай уже более-менее очухался. Может, там нам предложат играть. Но не знаю, захочу ли я туда ехать в ближайшие два года, потому что эта ситуация подкосила всех китайцев. И не думаю, что наше здоровье будут подвергать опасности, если все-таки там будет не чистая ситуация и будет проходить Итоговый турнир.

Вообще я не думаю, что он будет проходить в этом году. Очень много месяцев будет пропущено и не понятно, кто и по каким критериям будет квалифицироваться. Итоговый турнир может вообще не пройти", - отметила первая ракетка Украины.

Элина Свитолина побеждала на Итоговом турнире в 2018-м, а в прошлом году дошла до финала, проиграв первой ракетке мира Эшли Барти.