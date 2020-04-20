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Джокович высказался против вакцинации от коронавируса

Теннис
(1 голосов)

Мнение первой ракетки мира.

Джокович высказался против вакцинации от коронавируса
Новина українською

Новак Джокович во время прямого эфира в Facebook заявил о своем негативном отношении к вакцинации от пандемии коронавируса.

"Я против. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать.

Но если вакцинацию сделают обязательной, то что делать тогда? Придется принимать решение.

Не знаю, со временем изменяться ли мои взгляды или нет", - сказал лидер мирового рейтинга.

Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча, став победителем Australian Open, ATP Cup и турнира в Дубае.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович пожертвовал крупную сумму больницам в Бергамо.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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