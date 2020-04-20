Однажды украинка на Ролан Гаррос выбила действующую чемпионку турнира. ВИДЕО

В мае 2018 года Козлова в первом круге Открытого чемпионата Франции сенсационно остановила прошлогоднюю чемпионку Парижа Елену Остапенко – 7:5, 6:3.

Козлова стала всего второй теннисисткой в истории Открытой эры, которой на старте Ролан Гаррос удалось выбить действующую победительницу грунтового Шлема. В 2005-м году аналогичное достижение в матче с Анастасией Мыскиной оформила Мария Антония Санчес Лоренсо.

На Ролан Гаррос Екатерина Козлова надолго не задержалась – во втором раунде украинка драматично проиграла Катержине Синяковой (7:6, 4:6, 4:6).