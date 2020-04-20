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Однажды украинка на Ролан Гаррос выбила действующую чемпионку турнира. ВИДЕО

Теннис
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Звездный момент Екатерины Козловой.

Однажды украинка на Ролан Гаррос выбила действующую чемпионку турнира. ВИДЕО
Новина українською

В мае 2018 года Козлова в первом круге Открытого чемпионата Франции сенсационно остановила прошлогоднюю чемпионку Парижа Елену Остапенко – 7:5, 6:3.

Козлова стала всего второй теннисисткой в истории Открытой эры, которой на старте Ролан Гаррос удалось выбить действующую победительницу грунтового Шлема. В 2005-м году аналогичное достижение в матче с Анастасией Мыскиной оформила Мария Антония Санчес Лоренсо.

На Ролан Гаррос Екатерина Козлова надолго не задержалась – во втором раунде украинка драматично проиграла Катержине Синяковой (7:6, 4:6, 4:6).

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В статье: Катерина Козлова Елена Остапенко Ролан Гаррос
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