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Кубок Лэйвера отложен на 2021 год

Теннис
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Турнир отменен впервые в истории.

Кубок Лэйвера отложен на 2021 год
Новина українською

Выставочный турнир Роджера Федерера должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решения перенести соревнования на следующий год.

"На данном этапе это правильное решение для всех заинтересованных сторон. Несмотря на разочарование, хорошие новости заключаются в том, что TD Garden сможет принять гостей в следующем году, и я с нетерпением жду, чтобы на Кубке Лэйвера-2021 впервые сыграть в Бостоне", - комментирует Федерер перенос турнира.

Ранее Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса перенес свой турнир на даты Кубка Лэйвера.

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В статье: Роджер Федерер Кубок Лэйвера
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