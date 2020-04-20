Кубок Лэйвера отложен на 2021 год

Выставочный турнир Роджера Федерера должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решения перенести соревнования на следующий год.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S — Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020

"На данном этапе это правильное решение для всех заинтересованных сторон. Несмотря на разочарование, хорошие новости заключаются в том, что TD Garden сможет принять гостей в следующем году, и я с нетерпением жду, чтобы на Кубке Лэйвера-2021 впервые сыграть в Бостоне", - комментирует Федерер перенос турнира.

Ранее Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса перенес свой турнир на даты Кубка Лэйвера.