Кубок Лэйвера отложен на 2021 год

Выставочный турнир Роджера Федерера должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября, однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решения перенести соревнования на следующий год.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S