Надаль хочет провести турнир на базе своей академии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль хочет организовать выставочный турнир, который пройдёт на базе его академии на Мальорке (Испания). Об этом сообщает beIN Sports.

"Прямо сейчас теннис отошёл на второй план, и самое главное – это здоровье людей. Однако в ближайшее время академия может помочь профессиональным теннисистам. Было бы замечательно, если бы там они могли и тренироваться, и соревноваться. Несмотря на то, что в ближайшее время турниров не запланировано, я думаю, что соревнования в академии могли бы помочь нам поддерживать форму, пока тур не возобновится", — сказал Надаль.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.