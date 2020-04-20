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Фабио Фоньини: Умерли тысячи человек, а в Италии хотят играть в футбол

Теннис
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Теннисист в шоке от происходящего

Фабио Фоньини: Умерли тысячи человек, а в Италии хотят играть в футбол
Новина українською

11-я ракетка мира, итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал возможное возобновление футбольного сезона в Италии. Чемпионат Италии по футболу, как и большинство спортивных первенств в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"В Италии хотят возобновить сезон? Я разговаривал с Маттиа Перином, Доминико Кришито и Эмильяно Вивиано, моими друзьями-футболистами. Для меня это сумасшествие. Умерли тысячи человек, а кто-то думает о футболе… Они шутят с человеческим здоровьем, волнуются только о бизнесе. В чём смысл возобновлять чемпионат без зрителей? Какой смысл в пустом «Сан-Сиро»? Никакого, бросьте", — приводит слова Фоньини Corriere della sera.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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В статье: Фабио Фоньини
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