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Свитолина рассказала о своих финансовых проблемах из-за коронавируса

Теннис
(3 голосов)

Украинская теннисистка надеется на спонсорские выплаты

Свитолина рассказала о своих финансовых проблемах из-за коронавируса
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как пандемия коронавируса повлияет на ее финансовое положение:

"Сейчас все спонсорские контракты стали на стоп. Потому что в каждом контракте, практически во всех, есть пункт о том, что ты должен отыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги.

Поэтому если сезон полностью не возобновится до конца года, то деньги нам не выплатят, и это будет, конечно, очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, брендов, но я все равно плачу какие-то деньги своему тренеру, так как не хочу терять его, и у него есть свои расходы.

Это, конечно, очень сложная ситуация, но здесь все в минусе: и бренды, спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла".

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
sport.ua
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