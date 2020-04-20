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Джокович: Мне не на что жаловаться

Теннис
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По мнению теннисиста, у многих сейчас ситуация намного хуже

Джокович: Мне не на что жаловаться
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что не может жаловаться на жизнь во время пандемии коронавируса, потому что у многих людей сейчас положение гораздо хуже, чем у него.

"Мне не на что жаловаться. В Европе очень много людей, которые проводят карантин в квартирах. У нас же есть дом с красивым садом. Нам очень повезло, что мы находимся в таком положении", — приводит слова Джоковича Eurosport.

Семья Джоковича в ближайшее время не покинет дом в Марбелье, поскольку Испания стала одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а АТР-тур был приостановлен по меньшей мере до 13 июля.

Ранее Джокович говорил о том, что ему очень нравится проводить время со своей семьёй — женой и двумя детьми.

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В статье: Новак Джокович
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