Немка Граф названа лучшей первой ракеткой мира в истории тенниса

В финальном раунде голосования в соцсетях Штеффи Граф обошла Мартину Хингис (60% против 40).

На пути к полуфиналу Граф прошла Амели Моресмо, Жюстин Энен и Серену Уильямс.

Штеффи Граф за карьеру выиграла 22 титула Большого шлема. В статусе первой ракетки мира немка провела рекордные в WTA-туре 377 недель.

Отметим, что действующая первая ракетка мира Эшли Барти выбыла из виртуального турнира уже после первого раунда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль хочет провести турнир на базе своей академии.