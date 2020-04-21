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Немка Граф названа лучшей первой ракеткой мира в истории тенниса

Теннис
(1 голосов)

Мнение украинских фанатов тенниса.

Немка Граф названа лучшей первой ракеткой мира в истории тенниса
Новина українською

В финальном раунде голосования в соцсетях Штеффи Граф обошла Мартину Хингис (60% против 40).

На пути к полуфиналу Граф прошла Амели Моресмо, Жюстин Энен и Серену Уильямс.

Штеффи Граф за карьеру выиграла 22 титула Большого шлема. В статусе первой ракетки мира немка провела рекордные в WTA-туре 377 недель.

Отметим, что действующая первая ракетка мира Эшли Барти выбыла из виртуального турнира уже после первого раунда.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль хочет провести турнир на базе своей академии.

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В статье: теннис Штеффи Граф
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