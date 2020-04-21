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Надаль скоро станет отцом

Теннис
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Об этом он рассказал прямом эфире

Надаль скоро станет отцом
Новина українською

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль во время прямого эфира в "Инстаграме" заявил, что надеется в скором времени стать отцом.

Во время эфира к трансляции присоединился британский теннисист Энди Маррей. Британец рассказал, что во время карантина ему приходится каждый день просыпаться в 6 утра из-за маленьких детей.

"Наслаждайся сном по ночам, пока у тебя нет детей", — сказал Маррей.

"Я надеюсь оказаться в твоей ситуации не в самом далёком будущем", — ответил Надаль.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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В статье: Рафаэль Надаль
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