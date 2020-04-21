Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей - о Надале: Он может выиграть Ролан Гаррос 52 раза, но не умеет пользоваться Инстаграмом
Энди пошутил над испанцем
Вчера, 20 апреля, вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл прямой эфир на своей странице в "Инстаграме". Надаль испытывал трудности с тем, чтобы подключить к трансляции Роджера Федерера. В этот момент в чате появился британец Энди Маррей и пошутил над Надалем.
"Это потрясающе. Он может выиграть „Ролан Гаррос“ 52 раза, но не умеет пользоваться „Инстаграмом“. Может кто-нибудь в чате объяснить этому парню, кого нужно подключить к трансляции?" — приводятся слова Маррея в "твиттере" ESPN UK.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.