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Теннисный турнир в Калифорнии отменен из-за коронавируса

Теннис
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Он должен был пройти в сентябре

Теннисный турнир в Калифорнии отменен из-за коронавируса
Новина українською

Крупный "Челленджер" в калифорнийском Тибуроне, который должен был пройти на неделе с 28 сентября, отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее на эти даты перенесся Открытый чемпионат Франции, но есть вероятность, что теннисный сезон в этом году вообще не возобновят (пока что возвращение намечено на середину июля).

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В статье: WTA ATP
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