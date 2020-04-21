Теннисный турнир в Калифорнии отменен из-за коронавируса

Крупный "Челленджер" в калифорнийском Тибуроне, который должен был пройти на неделе с 28 сентября, отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее на эти даты перенесся Открытый чемпионат Франции, но есть вероятность, что теннисный сезон в этом году вообще не возобновят (пока что возвращение намечено на середину июля).