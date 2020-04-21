Теннис
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Теннисный турнир в Калифорнии отменен из-за коронавируса
Он должен был пройти в сентябре
Крупный "Челленджер" в калифорнийском Тибуроне, который должен был пройти на неделе с 28 сентября, отменен из-за пандемии коронавируса.
Ранее на эти даты перенесся Открытый чемпионат Франции, но есть вероятность, что теннисный сезон в этом году вообще не возобновят (пока что возвращение намечено на середину июля).
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