Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
US Open покажет финал-2014 Нисикори - Чилич
Тогда состоялся исторический матч
Ютуб-канал US Open в 20:00 по киевскому времени покажет финал-2014 между Марином Чиличем и Кеи Нисикори.
В полуфинале хорват и японец обыграли Роджера Федерера и Новака Джоковича и впервые с Australian Open-2008 гарантировали турниру "Большого шлема" нового чемпиона.
В финале Шлема" два дебютанта встретились впервые с "Ролан Гаррос"-2005.
Также они стали самыми нерейтинговыми финалистами US Open после победы 17-го сеяного Пита Сампраса в 2002-м.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...