  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. US Open покажет финал-2014 Нисикори - Чилич
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

US Open покажет финал-2014 Нисикори - Чилич

Теннис
(1 голосов)

Тогда состоялся исторический матч

US Open покажет финал-2014 Нисикори - Чилич
Новина українською

Ютуб-канал US Open в 20:00 по киевскому времени покажет финал-2014 между Марином Чиличем и Кеи Нисикори.

В полуфинале хорват и японец обыграли Роджера Федерера и Новака Джоковича и впервые с Australian Open-2008 гарантировали турниру "Большого шлема" нового чемпиона.

В финале Шлема" два дебютанта встретились впервые с "Ролан Гаррос"-2005.

Также они стали самыми нерейтинговыми финалистами US Open после победы 17-го сеяного Пита Сампраса в 2002-м.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: us open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...