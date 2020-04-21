US Open покажет финал-2014 Нисикори - Чилич

Ютуб-канал US Open в 20:00 по киевскому времени покажет финал-2014 между Марином Чиличем и Кеи Нисикори.

В полуфинале хорват и японец обыграли Роджера Федерера и Новака Джоковича и впервые с Australian Open-2008 гарантировали турниру "Большого шлема" нового чемпиона.

В финале Шлема" два дебютанта встретились впервые с "Ролан Гаррос"-2005.

Также они стали самыми нерейтинговыми финалистами US Open после победы 17-го сеяного Пита Сампраса в 2002-м.