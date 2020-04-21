К числу участников виртуального турнира в Мадриде присоединилось ещё четыре теннисиста

Австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори, канадка Бьянка Андрееску и чешка Каролина Плишкова присоединились к участникам виртуального "Мастерса" в Мадриде, который пройдёт с 27 по 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Профессиональные теннисисты будут соревноваться в видеоигре Tennis World Tour. Всего в турнире примут участие по 16 представителей ATP и WTA туров.

ATP: Энди Маррей, Люка Пуй, Рафаэль Надаль, Джон Иснер, Давид Гоффен, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Фабио Фоньини, Александр Зверев, Диего Шварцман, Давид Феррер, Фрэнсис Тиафо, Доминик Тим, Кей Нисикори.

WTA: Анжелика Кербер, Карла Суарес-Наварро, Кики Бертенс, Фиона Ферро, Эжени Бушар, Кристина Младенович, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Элина Свитолина, Йоханна Конта, Белинда Бенчич, Сорана Кырстя, Бьянка Андрееску, Каролина Плишкова.