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Джоковичу посоветовали не говорить о коронавирусе
Медики не довольны риторикой первой ракетки мира.
Новак Джокович в одном из недавних интервью выступил против вакцинации от пандемии коронавируса.
Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и член антикризисного штаба по коронавирусу COVID-19 Предраг Кон призвал первую ракетку мира отказаться от подобных комментариев.
"Пожалуйста, в будущем воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации, потому что ваше влияние слишком велико", - сказал Кон.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Новак Джокович вместе с женой крупной суммой помог итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.