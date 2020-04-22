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Джоковичу посоветовали не говорить о коронавирусе

Теннис
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Медики не довольны риторикой первой ракетки мира.

Джоковичу посоветовали не говорить о коронавирусе
Новина українською

Новак Джокович в одном из недавних интервью выступил против вакцинации от пандемии коронавируса.

Консультант Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и член антикризисного штаба по коронавирусу COVID-19 Предраг Кон призвал первую ракетку мира отказаться от подобных комментариев.

"Пожалуйста, в будущем воздержитесь от ответов на вопросы о вакцинации, потому что ваше влияние слишком велико", - сказал Кон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Новак Джокович вместе с женой крупной суммой помог итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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