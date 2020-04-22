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Как начиналось противостояние Федерера и Джоковича. ВИДЕО

Теннис
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Два легендарных теннисиста впервые сыграли в 2006 году в Монте-Карло.

Как начиналось противостояние Федерера и Джоковича. ВИДЕО
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Роджер Федерер в первом раунде грунтового Мастерса не без проблем сломил 18-летнего Новака Джоковича (6:3, 2:6, 6:3).

Федерер и Джокович провели ровно 50 матчей. По личным встречам преимущество у серба – 27:23.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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