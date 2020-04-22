Ястремская показала, как выглядит Одесса в условиях карантина. ФОТО

Из-за пандемии коронавируса Даяна Ястремская находится в Одессе и ждет новостей о возобновлении теннисного сезона.

Теннисистка редко бывает в родном городе в середине весны, но сейчас у нее появилась возможность получше узнать, как же выглядит Одесса в эту пору года.

"Все пройдет", - написала Ястремская в Instagram.