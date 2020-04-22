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Ястремская показала, как выглядит Одесса в условиях карантина. ФОТО
Украинская теннисистка прогулялась по пустым улицам родного города.
Из-за пандемии коронавируса Даяна Ястремская находится в Одессе и ждет новостей о возобновлении теннисного сезона.
Теннисистка редко бывает в родном городе в середине весны, но сейчас у нее появилась возможность получше узнать, как же выглядит Одесса в эту пору года.
"Все пройдет", - написала Ястремская в Instagram.
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