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Ястремская показала, как выглядит Одесса в условиях карантина. ФОТО

Теннис
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Украинская теннисистка прогулялась по пустым улицам родного города.

Ястремская показала, как выглядит Одесса в условиях карантина. ФОТО
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса Даяна Ястремская находится в Одессе и ждет новостей о возобновлении теннисного сезона.

Теннисистка редко бывает в родном городе в середине весны, но сейчас у нее появилась возможность получше узнать, как же выглядит Одесса в эту пору года.

"Все пройдет", - написала Ястремская в Instagram.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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