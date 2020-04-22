Халеп: Без болельщиков теннис – другой вид спорта

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис ушел на карантин как минимум до 13 июля. Уимблдон отменен впервые с 1945 года, Ролан Гаррос перенесен на конец сентября, а проведение US Open находится под вопросом.

"Теннис без болельщиков? Я не думаю, что это сработает. Атмосфера будет совершенно другой. Нам всем нравится играть на больших кортах, наполненных страстными фанатами. Без них теннис – другой спорт!

Однако каждый матч, который мы проведем в этот период, будет бонусом. Я буду счастлива, если удару по мячу в этом году. Буду очень рада, если мы будем играть в сентябре", - сказала Халеп для Digi Sport.

Симона Халеп серьезно пострадала из-за пандемии COVID-19, ведь летом этого года румынка должна была впервые в карьере защищать титул на Уимблдоне.