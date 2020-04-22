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Александр Красюк: Чисора - самый серьезный соперник в карьере Усика

Теннис
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Промоутер осознает важность этого поединка для украинца

Александр Красюк: Чисора - самый серьезный соперник в карьере Усика
Новина українською

Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мнением о следующем сопернике украинца Дереке Чисоре (32-9, 23 КО).

"Чисора – настоящий супертяжеловес, он силен, тяжелый и имеет большой опыт в этом дивизионе. Он дрался с Кличко, Хэем и почти с каждым серьезным оппонентом в нынешнем супертяжелом весе.

Чисора знает как вести себя на ринге. Возможно, на этой стадии он – самый серьезный соперник для Усика в профессиональной карьере. Парни в этом весе бьют гораздо сильнее крузервейтов", – сказал Красюк в интервью ютуб-каналу SecondsOut.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора
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