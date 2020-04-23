Джокович: Надаль ментально сильнее Федерера

Во время недавней беседы в Instagram с Энди Марреем Новак Джокович поучаствовал в формировании идеального теннисиста.

"Когда дело доходит до ментальной силы, то нет никого лучше, чем Надаль. За прошедшие годы мы много раз видели, как он приходил в себя после травм. Вероятно, он получил больше травм в туре, чем кто-либо, и ему удалось вернуться после каждой.

Когда вы выходите против него на корт и видите, как он прыгает, вы знаете, что сталкиваетесь с гладиатором и ментальным гигантом.

Его ментальность сильнее, чем даже у Роджера Федерера", - приводит слова Джоковича Tennis World USA.

С Рафаэлем Надалем Новак Джокович провел 55 матчей и выиграл 29 из них.