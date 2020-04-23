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Свитолина рассказала, чем занимается на карантине

Теннис
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Первая ракетка Украины не скучает без тенниса.

Свитолина рассказала, чем занимается на карантине
Новина українською

Элина Свитолина из-за пандемии коронавируса не выходила на корт с 9 марта, когда стала чемпионкой турнира в Монтеррее.

"Я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Хотя сейчас не полноценная нормальная жизнь, есть ограничения. Например, ты не можешь делать какую-то работу вне дома. Но, если честно, мне нравится, я занимаюсь своими делами и обучением. Для меня это не проблема, мне это даже нравится.

Сейчас меня обязали подтянуть французский язык. Я и так немножко владею им, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. Также я прохожу курс по питанию и еще хочу один или по психологии, или по фитнесу", - говорит украинка.

В актуальном рейтинге WTA Свитолина занимает пятое место. Украинка – третья ракетка мира среди теннисисток не старше 25 лет.

Ранее Элина Свитолина выразила сомнения, что Итоговый турнир WTA состоится в 2020 году.

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В статье: Элина Свитолина коронавирус
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