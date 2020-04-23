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Теннисистки отреагировали на предложение Федерера объединить ATP и WTA

Теннис
(1 голосов)

Халеп, Мугуруса и Квитова только за

Теннисистки отреагировали на предложение Федерера объединить ATP и WTA
Новина українською

Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова прокомментировали идею, с которой выступил знаменитый швейцарец Роджер Федерер, предложивший в условиях пандемии коронавируса объединить ATP и WTA в одну организацию.

"Ты не один, кто так думает", — написала в "Твиттере" Халеп.
"Да, это была бы хорошая идея", — добавила Мугуруса.
"Руку вверх, если согласен с Роджером Федерером", — написала Квитова в своём "твиттере".

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение теннисных турниров приостановлено.

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В статье: Роджер Федерер
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